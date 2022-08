Thương Tín hom hem như cụ ông lọt vào ống kính team qua đường

Mới đây, MXH truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh bắt gặp nghệ sĩ Thương Tín trên phố.



Bắt gặp diễn viên Thương Tín lang thang ngoài đường.

Trong clip, nam diễn viên mặc bộ đồ tối màu, gương mặt đen sạm lộ rõ vẻ tiều tụy, hom hem, thiếu sức sống. Tay cầm chai nước, Thương Tín tập tễnh, bước đi một cách khó nhọc trên đường phố.

Hình ảnh nam tài tử một thời nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dân mạng.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn ở tuổi xế chiều.



Nam tài tử một thời lộ rõ vẻ hốc hác, hom hem.