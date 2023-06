Thương Tín bức xúc khi được khán giả tặng hàng chục triệu đồng nhưng không được giữ lại

Your browser does not support the video tag.

Thương Tín dành được nhiều tình cảm của khán giả khi đi diễn.

Chia sẻ với PV, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín vừa hoàn thành xong đêm diễn cho một buổi tiệc thôi nôi vào tối 29/6. Ông thể hiện 2 ca khúc Hoa Trinh Nữ và Bài Tango Cho Em.

Thương Tín được rất nhiều khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền khi biểu diễn. Số tiền này có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ số tiền này bị người của chương trình giữ lại khiến tài tử một thời khá buồn.

"Khi biểu diễn, Thương Tín được khán giả tặng rất nhiều hoa, ước tính cả chục triệu đồng. Thương Tín nghĩ đó là khán giả thương mình, muốn tặng thêm cho mình. Tuy nhiên khi vừa xuống sân khấu, nữ MC đã đi tới lấy hết và nói số tiền này là của phía chương trình. Thương Tín không tiếc vì số tiền đó, nhưng tiếc vì đó là tình thương khán giả dành cho ông. Thương Tín cảm thấy khá buồn về hành động đó", nam nhạc sĩ kể.