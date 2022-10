Thưởng thức món ngon 3 miền tại khách sạn Rex

Về Tây Bắc thưởng thức lợn bản nướng mắc khén

Lợn bản nướng mắc khén ăn kèm cơm lam ống tre là đặc sản núi rừng Tây Bắc. Hạt mắc khén được ví như hạt tiêu của đồng bào nơi đây, có vị cay ấm, the the, đắng nhẹ và ngọt hậu. Thịt lợn bản được sơ chế, ướp với hạn mắc khén, nướng trên than hồng vừa giữ được mùi vị tự nhiên, vừa để lại hương vị nồng nàn, khó quên.

Những ống cơm lam với đủ màu sắc được ăn kèm với các xiên thịt lợn bản nướng mắc khén, là một sự kết hợp đơn giản nhưng lại rất tinh tế giữa những sản vật núi rừng.