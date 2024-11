Chả rươi là đặc sản Hà Nội, ăn ngon nhất là dịp cuối thu, đầu đông. Chả rươi vốn là món dân dã có từ xa xưa, hương vị thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng. Món ăn này được bán ở nhiều hàng quán giữa lòng phố cổ. Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong