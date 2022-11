Thưởng Tết Quý Mão 2023: Nỗ lực giữ tháng lương thứ 13

Lương, thưởng cho người lao động Tết Nguyên đán 2023 là câu chuyện đau đầu của nhiều doanh nghiệp. (Ảnh: Hoàng Hà)

Trải qua giai đoạn dịch Covid-19 khó khăn (năm 2021), các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi thì chịu ảnh hưởng từ lạm phát ở Mỹ, EU, biến động tỷ giá, tăng lãi suất trong nước. Do đó, ông Nguyễn Ngọc Luận - CEO Meet More Coffee (TP.HCM) - cũng mong muốn người lao động đồng hành cùng giới chủ. Doanh nghiệp có sống, có tồn tại thì mới đảm bảo thu nhập người lao động, góp phần đảm bảo kinh tế gia đình họ. Vì thế, Meet More Coffee vẫn chi thưởng tháng lương thứ 13, trung bình 10 triệu đồng/người.