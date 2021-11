Thưởng tết năm 2022: Nhiều gam màu

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, dự đoán, bức tranh thưởng tết năm 2022 sẽ có nhiều thay đổi. Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả nước có 63.000 doanh nghiệp báo cáo về lương, thưởng tết. Với tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 2,3 triệu đồng/người, thưởng cao nhất 990 triệu đồng tại một doanh nghiệp tài chính ở TPHCM; tết Nguyên đán mức thưởng bình quân 6,3 triệu đồng/người (tương đương 1 tháng lương, giảm 5% so với năm 2020).

Điển hình như ngành vận tải, sau 3 tháng dừng hoạt động, từ cuối tháng 10 tới nay mới được hoạt động tối đa 50% số phương tiện, xe khách liên tỉnh còn khó khăn. Vừa hoạt động lại, giá xăng dầu lại tăng cao. Do đó, nếu như mọi năm thì thời điểm này các doanh nghiệp đã tính tới thưởng tết, nhưng nay chỉ lo có việc làm cho người lao động để có thu nhập đã là may mắn.

Ngành dệt may cũng gặp nhiều khó khăn. Đại diện một doanh nghiệp dệt may chia sẻ, nếu như mọi năm, tùy theo thâm niên và chức vụ, công ty sẽ có mức thưởng từ 5 - 50 triệu đồng/một nhân viên. Năm nay, có thể mức thưởng tết chỉ tượng trưng: gồm một tháng lương cơ bản hoặc phần quà. Doanh nghiệp này cũng chia sẻ trong 4 tháng phải ngưng việc, công ty vẫn đảm bảo chế độ cơ bản cho người lao động. Công ty vẫn luôn đồng hành và phát triển cùng người lao động nhưng do dịch kéo dài nên kinh tế của công ty chưa thể hồi phục, đơn hàng thì có nhưng giá vật liệu cao khiến doanh thu giảm. Người lao động cũng hết sức đồng cảm với lãnh đạo doanh nghiệp.