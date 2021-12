Thưởng Tết 'khủng', công nhân đến 60 triệu, nhân viên sales 200 triệu đồng

Tìm mọi cách tăng thưởng cho công nhân vui đón Tết

Các doanh nghiệp đều vừa gấp rút sản xuất các đơn hàng cuối năm vừa lên kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Những ngày đầu tháng 12, các doanh nghiệp đều đang vội vã với những đơn hàng cuối năm để bù đắp doanh thu sau nhiều tháng giãn cách. Song song đó, nhiều doanh nghiệp cũng đang khẩn trương tính thưởng Tết cho người lao động.

"Mọi hoạt động của công ty đã khôi phục so với trước dịch và lợi nhuận tăng mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu của chúng tôi so với năm 2020 có giảm nhưng không đáng kể, mọi khó khăn đã được khắc phục. Do vậy, thưởng Tết năm nay của công ty vẫn được duy trì như mọi năm, người lao động không bị ảnh hưởng", bà Đỗ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty thuốc Thú y Ánh Việt (KCN Hiệp Phước) chia sẻ.

Theo bà Thúy, doanh nghiệp đang có nhiều phương án thưởng Tết cho người lao động theo từng vị trí. Ngoài thưởng Tết theo quy định, doanh nghiệp sẽ thưởng thêm các tổ chức xuất sắc, cá nhân xuất sắc, cá nhân có cống hiến...