Thưởng Tết cho công nhân ở TP.HCM: Người mừng kẻ lo khi Tết gần kề

Chị Nguyễn Thị Điển (Công ty Freetrend, TP Thủ Đức) chuẩn bị nấu cơm tối.

Trong căn phòng trọ rộng chừng 10m2, chị Nguyễn Thị Điển (Công ty Freetrend, TP Thủ Đức) loay hoay nấu bữa cơm tối. Với chị, những ngày phải ngưng việc thật buồn chán.

Không may mắn như những công nhân khác, hơn 3 tháng trước, công ty cũ của chị ở Bình Dương phải đóng cửa do không có đơn hàng, chị phải chuyển về TP.HCM xin công việc mới. Do là người mới nên chị không được thưởng Tết như bao đồng nghiệp khác.

Thời gian này, chị Điển sống bằng lương thử việc của công việc mới, tương ứng 4 triệu đồng/tháng. Từ mức lương 7 triệu đồng/tháng, nay thu nhập giảm gần một nửa nên mọi chi tiêu chị Điển phải tiết kiệm ở mức tối đa.

"Bây giờ mua cái gì cũng đắt đỏ. Cầm tiền đi chợ mua cái gì cũng xót", chị Điển nói.

Chị Điển cho biết, đã hơn 3 năm nay chị chưa về quê thăm con. Con gái hiện đang sống với người dì, lương công nhân vừa đủ chị trang trải cuộc sống hằng ngày, tiền học và tiền ăn của con.

Chị Nguyễn Thị Điển mong muốn được thưởng Tết để về quê thăm con.

“Chị rất cần tiền thưởng để Tết về quê, lâu lắm rồi chị chưa về quê, nên Tết năm nay rất muốn có khoản tiền để về nhà thăm con”, chị Điển chia sẻ.