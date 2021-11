Thương 'Phố trong làng': Doãn Quốc Đam đánh, giật tóc tôi đều là thật

- Lâu rồi mới quay lại đóng phim, chị có dự định sẽ tập trung phát triển hơn ở mảng phim truyền hình so với công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ?

Tôi gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ đã được 6 năm và tôi vẫn muốn tiếp tục gắn bó ở ngôi nhà này cho đến mãi về sau, không bao giờ rời xa. Ở Nhà hát, anh Chí Trung cũng như ban lãnh đạo đều ủng hộ các diễn viên đóng phim ở ngoài. Vì vậy khi có dự án phim phù hợp, tôi sẽ và cố gắng hoạt động song song với công việc của Nhà hát.

- Một dạng vai nào chị mong muốn thể hiện trên phim truyền hình sắp tới?

Tôi muốn thử sức với một vai đanh đá vì vai Thương đã quá nhẫn nhịn rồi. Mặc dù đanh đá nhưng lại tốt tính, luôn giúp đỡ những người yếu thế hơn trong xã hội. Còn vai phản diện, thú thực tôi cũng sợ khán giả ném đá, nhưng nếu được làm một vai để khán giả ghét sẽ là một thành công lớn đối với người diễn viên.

Lệ Quyên trong trích phim 'Phố trong làng'

Phương Linh

Ảnh: NVCC