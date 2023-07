Thưởng nóng lực lượng bắt giữ 3 kẻ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Cụ thể, khen thưởng 3 tập thể gồm Công an huyện Ea Súp, Công an xã Ea Lê và UBND xã Ea Lê; 12 cá nhân là cán bộ Công an huyện Ea Súp và Công an xã Ea Lê.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiêm Bí thư Huyện ủy Ea Súp đã khen ngợi, động viên tinh thần của những tập thể, cá nhân bắt giữ 3 đối tượng truy nã nguy hiểm. Việc bắt được 3 đối tượng trên là một chiến công đặc biệt, góp phần vào việc trấn áp tội phạm. Đồng thời, ông Văn cũng yêu cầu lực lượng chức năng không lơ là, sẵn sàng truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ tấn công trụ sở xã để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thiên Văn cũng chuyển lời chúc mừng và biểu dương của ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tới các lực lượng, cá nhân nói trên.

Huyện Ea Súp trao tặng số tiền 15 triệu đồng cho 3 tập thể đã có công trong việc truy bắt các đối tượng truy nã. Ngoài ra, Đảng ủy và UBND xã Ea Lê cũng thưởng nóng cho lực lượng Công an xã này 5 triệu đồng.