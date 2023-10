Thưởng nóng cho lực lượng phá nhanh vụ án bắn 2 nữ lao công

Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Minh đánh giá cao việc điều tra, truy bắt nhanh 2 nghi phạm dùng súng bắn các nữ lao công vào rạng sáng 5/10, tại đường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi). Việc này thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của Công an Quảng Ngãi, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sáng 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã trao bằng khen kèm tiền thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khen thưởng cho phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP Quảng Ngãi; tặng giấy khen 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt tội phạm.