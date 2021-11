Thưởng nóng ai cung cấp thông tin kẻ cướp đâm gục tài xế GrabBike

Hình ảnh nghi phạm

Theo đó kẻ cướp là một nam thanh niên từ 20 đến 25 tuổi, cao khoảng từ 1,6 đến 1,7m, nặng khoảng 60-70kg, nói giọng Thanh Hóa. Chân phải của người này không bình thường, bước đi khập khiễng. Da ngăm đen, đeo khẩu trang màu tối, tóc dạng đầu cua.

Ngoài ra đối tượng này mang balo màu đen, hoạ tiết chữ màu trắng hai bên, đồng thời mặc áo đá banh của clb Liverpool màu đen hoạ tiết trắng, viền hồng. Mặc quần lửng màu đen, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai, màu xám, vàng trước mũ màu trắng và mang dép thể thao quai ngang màu trắng có viền cam.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn C. (45 tuổi, ngụ Đồng Nai). Ngoài chiếc xe máy bị cướp, kẻ này còn lấy đi một chiếc điện thoại iPhone 8 và một cái bóp bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân và gần 4 triệu đồng.

Nạn nhân trong vụ cướp

Sau khi bị kẻ cướp dùng dao đâm vào lưng, anh C. đã được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu, đến nay sức khỏe đã ổn định.



Trước đó khoảng 8 giờ 30 ngày 13/10 khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A (quận 12, TP.HCM) thì có một nam thanh niên vẫy xe.



Nam thanh niên nói mới ngoài quê vào và nhờ anh C. chở về Bình Dương, khi đến nơi sẽ lấy tiền của người thân để trả.



Đến khoảng gần 9 giờ 30, khi đi đến đoạn đường vắng trong gần lô cao su thuộc phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên), nam thanh niên này rút dao đâm anh C.



Bị đâm bất ngờ, anh C. ngã xuống đường. Sau đó đối tượng cướp xe và các tài sản khác nhanh chóng tẩu thoát.



Người dân có thông tin về người này thì liên hệ ngay với Thiếu tá Mai Huy Thái, SĐT: 0971.357.075.