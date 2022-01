'Thương Ngày Nắng Về': Vân vừa ăn tát vừa bị nghi 'trót dại có bầu'

Your browser does not support the video tag.

Vân Vân (Ngọc Huyền) vội đi học mà quên thẻ sinh viên. Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) vội lấy xe đuổi theo thì phát hiện hóa ra con gái đi làm thêm ở quán cà phê, chứ không phải đi học.

Tại quán cà phê, hai nữ khách hàng gọi đồ uống rồi chê bôi đủ đường trước mặt hai nhân viên - Bách (Quang Trọng) và Vân. Cô ta còn đòi gọi quản lý, đến khi Vân gợi ý đổi đồ uống thì cô ta mới đồng ý.

Tuy nhiên, khi Vân bê đồ uống ra, một trong hai nữ khách hàng đó không biết vô tình hay cố ý mà duỗi chân ra đúng lúc Vân đi tới, khiến cô té ngã. Đồ uống đổ và bắn vào người nữ khách hàng còn lại.

Cô ta giận dữ mắng mỏ mặc Vân đã cúi đầu xin lỗi và giải thích không cố ý. Cô ta yêu cầu Vân phải lau guốc cho cô ta.