'Thương Ngày Nắng Về' tập 20: Khánh bị gài bẫy, Đức một mực không tin

Thương Ngày Nắng Về tập 20 lên sóng tối 17/5 được khán giả trông chờ bởi tình tiết kịch tính nhá hàng trước đó.

Clip Cảnh Khánh bị chị chồng gài.

Chị chồng của Đức là Thương hẹn Khánh đi ăn trưa để thông báo nhiều tin vui. Không một chút nghi ngờ, Khánh lên xe thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt trùm đầu đánh thuốc mê khiến cô ngất lịm đi.

Khi Khánh tỉnh dậy thì thấy Mạnh - chồng của bạn thân đang tính giở trò đồi bại với mình. Cô ra sức kêu cứu thì vừa lúc đó bà Hiền, Đức và Liên xông vào kịp lúc "bắt quả tang". Bà Hiền chưa kịp nghe Khánh giải thích đã vội chửi con dâu là đồ lăng loàng, khốn nạn và "tởm".