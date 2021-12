'Thương ngày nắng về' tập 19, Trang sốc khi thấy mẹ ruột thân mật với Duy

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 19 Thương ngày nắng về lên sóng tối 27/12, bà Nga (Thanh Quý) bất ngờ gặp hai thanh niên hư hỏng trấn lột cặp sách của một học sinh trên đường nên lao vào căn ngăn, nào ngờ bị chúng thách thức và đẩy ngã. Rất may đúng lúc đó Duy (Đình Tú) đi tới và kịp thời ra tay xử lý vụ việc.