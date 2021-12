'Thương ngày nắng về' tập 12, Trang đứng hình khi nhìn thấy body của Duy

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 12 Thương ngày nắng về lên sóng tối nay, 8/12, ba bố con Đức (Hồng Đăng) quyết định tổ chức màn đàn hát chế lời ca khúc trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? để xin lỗi Khánh (Lan Phương) khiến cô vô cùng bất ngờ.