'Thương Ngày Nắng Về': Mẹ bị gọi là osin, vợ đánh chồng túi bụi

Thương Ngày Nắng Về tập 9 lên sóng tối 1/12 đã khiến khán giả ấn tượng cảnh Khánh (Lan Phương) "trút giận" lên Đức (Hồng Đăng) vì sự quá đáng của mẹ chồng.

Trích đoạn tập 9

Trước đó ở tập 8 Khánh bị mẹ Đức gọi đến nhà nấu ăn đãi các bạn, khiến cô phải nhờ thêm mẹ đến giúp. Tuy nhiên Khánh nghe được mẹ chồng gọi mẹ mình là oshin theo giờ khiến cô rất uất ức.