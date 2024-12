Thương hiệu xe có chi phí bảo dưỡng thấp nhất sau 10 năm

Tạp chí danh tiếng Consumer Reports mới đây thực hiện một nghiên cứu cung cấp dữ liệu thực tế về chi phí bảo hành và sửa xe của các thương hiệu trong 10 năm. Tại đây, họ đã khảo sát 29 hãng ô tô đối tác nghiên cứu về số tiền dành cho bảo dưỡng và sửa chữa trong 12 tháng trước đó. Các khoản được thu thập dữ liệu bao gồm chi phí thay dầu, lốp và sửa chữa các lỗi hỏng hóc không phải do va chạm. Consumer Reports đã chia tổng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa ô tô thành 2 nửa, gồm 5 năm đầu và 5 năm cuối. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể khi xe cũ đi, và điều này nhấn mạnh rằng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa tăng theo thời gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy thương hiệu có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp nhất sau 10 năm là Tesla. Điều này gây bất ngờ vì Tesla chỉ xếp hạng trung bình trong nghiên cứu về độ tin cậy được Consumer Reports sử dụng làm cơ sở cho nghiên cứu mới nhất. Theo đó, việc sở hữu xe Tesla trong một thập kỷ có thể tiêu tốn 4.035 USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với hai cái tên xếp sau là Buick và Toyota với cùng mức 4.900 USD cho 10 năm sử dụng. Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 là hai hãng xe Mỹ, Lincoln (5.040 USD) và Ford (5.400 USD). Hãng xe Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trong 5 năm đầu (USD) 5 năm cuối Tổng 10 năm Tesla 580 3.455 4.035 Buick 900 3.455 4.900 Toyota 1.125 3.775 4.900 Lincoln 940 4.100 5.040 Ford 1.100 4.300 5.400 Tiếp đó, 5 cái tên hoàn tất top 10 lần lượt là Chevrolet, Hyundai, Nissan, Mazda và Honda. Nhóm này có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa dao động trong khoảng 5.550-5.835 USD cho 10 năm. Ở phía cuối bảng xếp hạng, một số thương hiệu xe hơi của Đức được xếp vào nhóm có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa đắt nhất sau 10 năm gồm Audi, BMW, Mercedes-Benz và Porsche. Tuy nhiên, cả 4 thương hiệu vẫn xếp sau một cái tên đến từ Anh quốc là Land Rover. Trung bình nhóm này có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa khoảng 15.000 USD trong 10 năm. Con số này cao gấp 5 lần so với những thương hiệu có chi phí sử dụng thấp nhất đã nêu ở nhóm đầu. Hãng xe Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trong 5 năm đầu (USD) 5 năm cuối Tổng 10 năm BMW 1.700 7.800 9.500 Audi 1.900 7.990 9.890 Mercedes-Benz 2.850 7.675 10.525 Porsche 4.000 10.090 14.090 Land Rover 4.250 15.000 19.250 Steven Elek, trưởng nhóm phân tích dữ liệu ô tô của Consumer Reports, cho biết: "Sự chênh lệch về chi phí trung bình dành cho bảo dưỡng một chiếc ô tô giữa một số thương hiệu có thể lên tới hàng nghìn USD trong khoảng thời gian 10 năm. Ngoài ra, những chiếc xe hạng sang đắt tiền thường cũng khá tốn kém để bảo dưỡng theo thời gian". Consumer Reports lưu ý rằng thứ hạng của 29 thương hiệu được khảo sát không duy trì cố định trong suốt 10 năm. Một phần do một số thương hiệu có chu kỳ bảo hành dài hơn, khiến chi phí ban đầu thấp. Ví dụ, Volkswagen đứng thứ 3 về chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp trong 5 năm đầu, nhưng rơi xuống vị trí thứ 15 khi kết thúc chu kỳ 10 năm. Lê Tuấn