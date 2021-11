Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung: Đủ cơ hội cho 2 nước; ông Biden nhắc nhở, ông Tập không kém cạnh

Ông chủ Nhà Trắng cũng nêu bật tầm quan trọng của việc trao đổi quan điểm giữa các nhà lãnh đạo một cách cởi mở và trung thực: "Chúng tôi không bao giờ bác bỏ nhau khi suy xét những gì mà người kia nghĩ đến. Chúng tôi có trách nhiệm với thế giới và với người dân nước mình.

Tổng thống Mỹ xác định, cuộc trò chuyện có một mục tiêu khác - đó là thiết lập sự cạnh tranh thuần túy và trực tiếp giữa hai nước.

Liên quan vấn đề tự do hàng hải, ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hoạt động bay an toàn trong không phận của nước khác, song khẳng định, Mỹ vẫn giữ cam kết đối với chính sách “một Trung Quốc”.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về Triều Tiên, Afghanistan và Iran cũng như các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề nguồn cung năng lượng toàn cầu.