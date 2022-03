Thượng đỉnh Nhật Bản-Ấn Độ: Coi trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông

Lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ kêu gọi Myanmar khẩn trương thực hiện Đồng thuận ASEAN gồm 5 điểm đã đạt được vào năm 2021.

Để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác song phương và đa phương giữa các nước cùng chí hướng trong khu vực, bao gồm hợp tác 4 bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

Hai thủ tướng đồng tình rằng, Tokyo và New Delhi có nhiều khả năng hợp tác hơn trong nỗ lực triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do chính phủ Ấn Độ đưa ra năm 2019 và Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do chính phủ Nhật Bản đưa ra.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh các hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo nhóm Bộ tứ diễn ra lần lượt vào tháng 3 và tháng 9/2021.

Hai ông Modi và Kishida tái khẳng định cam kết đạt được các kết quả trong chương trình nghị sự mang tính tích cực và xây dựng mà nhóm Bộ tứ đưa ra, đặc biệt là về nỗ lực cung cấp vaccine Covid-19, hợp tác phát triển các công nghệ quan trọng và mới nổi, hành động khí hậu, điều phối cơ sở hạ tầng, an ninh mạng, không gian và giáo dục.

Trong khuôn khổ cuộc gặp Thượng đỉnh Nhật Bản-Ấn Độ lần thứ 14 diễn ra thường niên này, New Delhi và Tokyo đã đạt được một số thỏa thuận, bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phát triển bền vững và hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước thải.