Thuốc trị đau mắt đỏ cho trẻ em

4. Chăm sóc trẻ khi bị đau mắt đỏ

Việc chăm sóc trẻ bị đau mắt đỏ đúng cách sẽ giúp trẻ giảm khó chịu, đồng thời giúp trẻ nhanh khỏi bệnh.

Các bậc cha mẹ nên:

- Không nên cho trẻ đi học cho đến khi nào bệnh tình cải thiện.

- Trẻ bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Trường hợp bắt buộc đi đến những nơi công cộng, cần có biện pháp phòng ngừa phù hợp (đeo khẩu trang, kính chắn bọt, rửa tay với xà phòng khử khuẩn…). Các siêu vi gây bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan cho người khác qua nước hồ bơi, gây nên dịch bệnh. Vì vậy, bố mẹ tuyệt đối không cho trẻ bị đau mắt đỏ đi bơi.

- Vệ sinh mắt là một phần không thể thiếu khi chăm sóc trẻ bị đau mắt đỏ. Cha mẹ nên lấy một miếng gạc/khăn sạch đã được khử khuẩn thấm ướt với nước, lau sạch mắt, lấy hết gỉ mắt cho trẻ. Có thể kết hợp rửa mắt cho trẻ bằng nước muối sinh lý.

- Về ăn uống, trẻ bị đau mắt đỏ nên được ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống đủ nước. Đồng thời, cho trẻ nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế xem tivi và các thiết bị điện tử khác.

