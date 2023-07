Thuốc paracetamol và ibuprofen, dùng thế nào cho đúng?

Thuốc thường được chỉ định trong điều trị các trường hợp đau và sốt từ nhẹ đến vừa. Paracetamol có thể giảm đau đầu, đau cơ, đau khớp, đau lưng, đau răng và hạ sốt. Paracetamol không được khuyến cáo dùng trong các trường hợp đau do viêm, vì thuốc hầu như không có tác dụng chống viêm, trái ngược với aspirin và NSAID.

- Đối với tác dụng giảm đau, ibuprofen thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhẹ và vừa, đau khu trú... Thuốc không giảm đau do các vấn đề nội tạng và không gây nghiện. Ibuprofen được chỉ định trong các trường hợp như đau răng, đau do viêm khớp mạn tính, đau bụng kinh, đau đầu và đau nhức cơ bắp do vận động mạch.

- Đối với tác dụng hạ sốt, ibuprofen có tác dụng hạ sốt khi có các tác nhân gây sốt như cảm lạnh, cảm cúm, nhiễm khuẩn, không gây hạ thân nhiệt trên những người bình thường. Tác dụng hạ sốt của ibuprofen kéo dài hơn so với paracetamol.

Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân bị sốt xuất huyết (các triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm với sốt thông thường), nếu dùng ibuprofen hạ sốt sẽ rất nguy hiểm, do thuốc này có tác dụng chống đông máu khiến hiện tượng chảy máu do sốt xuất huyết không cầm được, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa.

Không nên dùng ibuprofen để giảm đau hạ sốt trong các trường hợp :

- Trẻ dưới 6 tháng tuổi.

- Bệnh nhân loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, sốt xuất huyết.

- Bệnh có tiền sử dị ứng với ibuprofen, aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác.