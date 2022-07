Thuốc kháng sinh Zinnat bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2

Cục Quản lý Dược vừa có quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc kháng sinh Zinnat Suspension vì thuốc có 2 lô bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2.

Cục Quản lý Dược vừa có quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Zinnat Suspension, Số GĐKLH: VN-20513-17 do công ty GlaxoSmithKline Pte., Ltd., địa chỉ: 23 Rochester Park, Singapore 139234, Singapore đăng ký; Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK Limited, địa chỉ: Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, United Kingdom.

Theo Cục Quản lý dược, lý do Cục thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Zinnat Suspension là do thuốc có 2 lô bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2.