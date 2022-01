Thuốc chữa Covid-19 chợ đen bất ngờ giảm giá "sốc", thật giả lẫn lộn

Your browser does not support the audio element.

Giá thuốc giảm bất ngờ

Trong vai người có nhu cầu tìm mua thuốc chữa Covid-19, PV đã tìm hiểu nhiều cửa hàng, chợ thuốc tại Hà Nội để hỏi mua. Tuy nhiên, các cửa hàng đều từ chối cung cấp.

Các loại thuốc chữa Coivd-19 dân buôn đang bán (Ảnh: NVCC).

Dò hỏi qua nhiều nguồn thông tin, PV mới thâm nhập vào được một hội nhóm chuyên bán thuốc chữa Covid-19 trên mạng. Dù bán online nhưng rất khó để tìm kiếm được các hội nhóm này trên mạng xã hội.

Trong hội nhóm này, đa phần dân buôn đều ở phía Nam bởi nhu cầu tại thị trường này thời gian trước rất lớn. Thế nhưng, sau khi số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng nhanh, mặt hàng này đã được chuyển ngược ra Bắc để phục vụ nhu cầu của người bệnh.