Thuộc cấp kêu khó rút ruột 50 tỷ, cựu đại tá nói 'là nhiệm vụ, phải hoàn thành'

Trong vụ án tham ô 50 tỷ đồng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển) bị cáo buộc là người chủ mưu, khởi xướng, chịu trách nhiệm chính.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi đó gặp, yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Hưng (Cục trưởng Kỹ thuật) phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng.

Đáp lại, bị can Hưng nói: "Cục Kỹ thuật chưa bao giờ làm việc này, muốn rút ra 50 tỷ đồng cần có sự thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh". Vị Tư lệnh sau đó tạo điều kiện cho Cục Kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm 29 tỷ đồng, khiến ngân sách cho đơn vị này "đội" lên thành 179 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn thời điểm chưa bị bắt.

Tháng 4/2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị can Sơn cùng Trung tướng Hoàng Văn Đồng và 3 Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng nói về việc "rút" 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật. Tất cả đồng ý nên bị can Sơn sau đó chỉ đạo bị can Hưng thực hiện.