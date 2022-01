Thủng âm đạo-trực tràng do làm đẹp vùng kín ở spa không được cấp phép

ThS.BS Phạm Hữu Đoàn – Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng Bệnh viện Bình Dân cho biết: “Một số chị em nghĩ rằng âm đạo giãn rộng sau sinh nở thì cần phẫu thuật thu hẹp lại. Thực ra âm đạo của phụ nữ là một ống cơ mạc, có thể co giãn thay đổi kích thước".

Cảm giác "lỏng lẻo" không phải do kích thước âm đạo thay đổi mà là do sự kém đàn hồi của thành âm đạo, sự giảm chất lượng của các lớp cơ. Nguyên do kém đàn hồi âm đạo có thể do mang thai và sinh con, lão hoá, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương.

Bác sĩ hướng dẫn người bệnh tập cơ sàn chậu. Ảnh BVCC.

Chọn phương pháp và nơi điều trị an toàn

Hiện có 4 phương pháp để nâng cao đàn hồi của cơ vùng sàn chậu, trong đó có âm đạo gồm thay đổi lối sống, tập mạnh cơ sàn chậu, laser sàn chậu và phẫu thuật.