Thủng âm đạo chỉ vì muốn phẫu thuật làm đẹp, thu nhỏ 'cô bé'

Cũng theo lời ThS.BS Đoàn, âm đạo của phụ nữ là một ống cơ mạc, có thể co giãn thay đổi kích thước. Cảm giác "lỏng lẻo" không phải do kích thước âm đạo thay đổi mà là do sự kém đàn hồi của thành âm đạo, sự giảm chất lượng của các lớp cơ.

Nguyên do kém đàn hồi âm đạo có thể do mang thai và sinh con, lão hoá, suy giảm nồng độ estrogen, bệnh tật hoặc chấn thương.