Thuê xe Posrche mang đi cầm cố, chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Video: Thuê xe Posrche mang rồi đi cầm 4 tỷ đồng lấy tiền trả nợ, tiêu xài

Ngày 03/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huê cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (SN 1983, trú tại số 01 Chu Văn An, phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.