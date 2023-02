Thuê xe Porsche mang đi cầm cố, chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Ngày 03/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (SN 1983, trú tại số 01 Chu Văn An, phường Phú Hội, TP Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/12/2021, đối tượng Lê Quang Vũ thuê xe ô tô Porsche, biển kiểm soát 75A0115.55 của anh Nguyễn Hoàng Sang (SN 1990, trú tại 19 Yết Kiêu, phường Thuận Hòa) để làm phương tiện đi lại.