Thuê taxi vận chuyển hơn 1kg heroin ra miền Bắc tiêu thụ thì bị CSGT bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 01h ngày 19/01/2022, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của nhân dân về việc có 1 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra phía Bắc để tiêu thụ.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT và các đơn vị liên quan nhanh chóng lên phương án, kế hoạch để bắt giữ.