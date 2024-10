Thuê bao 2G chưa chuyển đổi được ‘bảo lưu’ tài khoản trong 2 tháng

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, sau thời điểm ngày 15/10/2024, các thuê bao 2G chưa thực hiện chuyển đổi sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ hai chiều gọi đến và gọi đi theo đúng lộ trình tắt sóng 2G. Trước đây, Bộ TT&TT đặt ra mục tiêu chậm nhất đến 15/9/2024 sẽ hoàn thành việc dừng công nghệ 2G. Tuy nhiên, ngày 13/9/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT về việc “Ngưng hiệu lực thi hành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2024/TT- BTTTT” (Về việc dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM trong thời hạn 1 tháng, từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024). Lí do Bộ TT&TT tạm ngưng tắt sóng 2G theo Thông tư số 10 là để đảm bảo nhu cầu thông tin của doanh nghiệp và người dân trong công tác khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 - cơn bão gây thiệt hại nặng nề cho các nhà mạng, làm gián đoạn thông tin liên lạc của khách hàng. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông tại Tọa đàm “Tắt sóng 2G trước giờ G” do Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) phối hợp báo VietNamNet và Trung tâm Thông tin tổ chức ngày 11/10, quá trình dừng công nghệ 2G chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất từ 15/10 dừng cung cấp dịch vụ đầu cuối thuê bao 2G. Đến tháng 9/2026, chính thức dừng toàn bộ cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng mới hơn như 4G, 5G. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Thạch Thảo “Công nghệ 2G đã sử dụng được 30 năm, nhiều thiết bị mạng lưới chất lượng đi xuống, ngốn điện, thiếu ổn định, do đó thay mới là tất yếu khi công nghệ mới đã sẵn sàng. Đây là sự đồng thuận và thực tế đòi hỏi của sản xuất kinh doanh”, ông Nhã nói. Đại diện Cục Viễn thông cũng thông tin thêm, phần lớn thuê bao trên mạng lưới hiện nay là 4G, được các nhà mạng triển khai từ năm 2016. Tính đến nay, ước tính còn hơn 700 ngàn thuê bao 2G. Kể từ thời điểm 15/10/2024, theo đúng quy định sẽ phải dừng cung cấp dịch vụ hai chiều gọi đến và gọi đi với các thuê bao này. Tuy nhiên, ông Nhã đề nghị các nhà mạng tiếp tục thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng để hỗ trợ chuyển đổi thuê bao cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Việc tắt công nghệ cũ như 2G, 3G là xu hướng chung của thế giới. Hiện nay, trong giai đoạn "nước rút" các nhà mạng đã và đang triển khai các giải pháp nhằm chuyển đổi các thuê bao 2G Only còn lại trên mạng để tiến tới mục tiêu tắt sóng 2G vào ngày 15/10/2024. Trong thời gian vừa qua, các nhà mạng đã thực hiện hỗ trợ kinh phí máy điện thoại 4G kết hợp các gói cước chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ lên tới 100% kinh phí máy điện thoại 4G. Các nhà mạng đều chuẩn bị số lượng máy điện thoại 4G để hỗ trợ bù máy (hỗ trợ 100% kinh phí) cho các thuê bao 2G Only của mình. Một số doanh nghiệp di động có chính sách hỗ trợ tặng máy không cần đăng ký gói cước cho các các hộ nghèo, cận nghèo, thuê bao ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để chuyển đổi sang máy điện thoại 4G. Thuê bao 2G được “bảo lưu” tài khoản Theo thống kê chính thức, vào tháng 1/2024, cả nước có hơn 18,2 triệu thuê bao 2G. Đến nay, số lượng thuê bao 2G Only đã giảm xuống còn 720 ngàn thuê bao. Đại diện Cục Viễn thông nhận định, đây là nỗ lực vô cùng lớn khi chúng ta vừa phải giảm số lượng thuê bao 2G, song song giữ chất lượng mạng lưới, phát triển mạng 5G cũng như duy trì sản xuất kinh doanh. Cũng tại Tọa đàm “Tắt sóng 2G trước giờ G”, đại diện của ba nhà mạng lớn gồm Viettel, MobiFone và VinaPhone khẳng định những thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sau thời điểm 15/10 sẽ bị chặn thiết bị nhưng vẫn được giữ lại tài khoản thuê bao. Ông Đỗ Mạnh Dũng, quyền Giám đốc Ban khách hàng cá nhân VNPT VinaPhone cho hay, nhà mạng này tiếp tục duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy cho khách hàng, tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại các điểm của VinaPhone, cũng như trực tiếp tại nhà để khách hàng sử dụng dịch vụ như: Đổi SIM, hướng dẫn sử dụng, các chính sách ưu đãi trong thời gian đầu khi chuyển từ máy 2G sang 4G như trải nghiệm data để vào mạng. Trong khi đó, thời hạn “bảo lưu” dành cho thuê bao Viettel là 2 tháng. Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ trong 2 tháng, nhà mạng sẽ khóa tài khoản, thu hồi số về kho. Song, ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom nói sẽ đề xuất chính sách “đặc biệt” với số thuê bao 2G còn lại để hỗ trợ chuyển đổi.