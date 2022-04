Thuduc House lỗ thêm 366 tỉ đồng sau kiểm toán

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – Mã CK: TDH) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, với doanh thu thuần đạt 487,2 tỉ đồng, giữ nguyên so với báo cáo tự lập, giảm 75% so với thực hiện năm 2020. Trừ đi giá vốn hàng bán, công ty này báo lỗ gộp 66,4 tỉ đồng, trong khi năm trước có lãi 209,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính và chi phí khác của TDH tăng mạnh hậu kiểm toán, khiến doanh nghiệp này báo lỗ 890,5 tỉ đồng, tăng 366 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu tài chính của TDH tăng từ 161,7 tỉ đồng lên 216 tỉ đồng. Chi phí tài chính của doanh nghiệp này cũng tăng gấp 5,8 lần so với báo cáo trước kiểm toán, từ 75,5 tỉ đồng lên 439 tỉ đồng, do ghi nhận thêm lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư và tăng trích lập dự phòng giảm giá. Kết quả này khiến hoạt động tài chính của TDH lỗ tới 223 tỉ đồng, so với mức lãi hơn 86 tỉ đồng trên báo cáo tự lập.

Tương tự, khoản chi phí khác của TDH cũng tăng đột biến từ 355,3 tỉ đồng lên 742,1 tỉ đồng sau kiểm toán. Nguyên nhân là do doanh nghiệp ghi nhận toàn bộ các khoản thuế giá trị gia tăng được hoàn và tiền phạt chậm nộp thuế theo quyết định từ Cục thuế TP. HCM; xử lý và trích lập dự phòng các khoản công nợ quá hạn.

Tại thời điểm 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của TDH đạt 1.842 tỉ đồng, giảm 66,9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn và dài hạn giảm 57,8% xuống còn 967,4 tỉ đồng; hàng tồn kho giảm mạnh từ 1.028,7 tỉ đồng xuống còn 444,6 tỉ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của TDH đạt 1.221,3 tỉ đồng, giảm 63,3% so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp không còn ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn nào.

Từ đầu năm 2022 đến nay, 'ghế nóng' Chủ tịch HĐQT của TDH đã hai lần đổi chủ. Cụ thể, như VietTimes từng đề cập, ngày 8/2, ông Lê Chí Hiếu – người đảm nhiệm vị trí cao nhất tại TDH trong suốt hơn 20 năm qua – xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch và rút khỏi HĐQT vì lý do sức khỏe.

Sau khi ông Hiếu từ nhiệm, ông Lữ Minh Sơn là người được bổ nhiệm làm thay thế tạm thời. Theo kế hoạch, ông Sơn sẽ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT cho đến khi TDH tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022). Tuy nhiên, đến ngày 14/3, ông Sơn đã xin từ nhiệm khỏi vị trí này vì lý do cá nhân.

Đến ngày 22/3, HĐQT TDH đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lữ Minh Sơn và bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải làm người thay thế.

Sinh năm 1983, ông Dương Ngọc Hải được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Hưng Vượng Developer - công ty con của CTCP In sách giáo khoa Hoà Phát (Mã CK: HTP). Ông Hải cũng có thời gian tham gia HĐQT CTCP DRH Holdings (Mã CK: DRH) và CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB), trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT TDH từ tháng 12/2021.

Tại AGM 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4 tới, TDH sẽ trình cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống 3 thành viên, miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên Ban kiểm soát và thay thế bằng Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Cùng với đó, TDH còn cắt giảm nhiều ngành nghề kinh doanh để tập trung vào ngành nghề cốt lõi là kinh doanh bất động sản./.