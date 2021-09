Thực trạng hiện nay: Thần tượng KPOP ngày càng bão hòa, không còn những 'nữ hoàng concept' thực thụ?

Thế hệ thần tượng thứ 3 đang hoạt động rất mạnh, nhiều nhóm nhạc lập kỷ lục rất khủng ở trong và ngoài nước, nhưng chưa có một nhóm nào thực sự mang lại cảm giác về một "nữ hoàng concept" thế hệ mới. Thậm chí, vấn đề đổi mới hình ảnh luôn là mối lo ngại hàng đầu của các công ty. TWICE đang là một trong những girlgroup dẫn đầu KPOP vì hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào, hợp gu số đông. Tuy nhiên, đến nay nhóm vẫn bị nhận xét là một màu, thiếu bứt phá.

Sau nhiều lần comeback, TWICE vẫn chưa thể từ bỏ được hình ảnh cũ

Tương tự với GFriend, mỗi một lần comeback, GFriend lại để cho fan KPOP hi vọng rồi lại thất vọng vì liên tục "xài lại" concept cũ. Phong độ của nhóm cũng khá thất thường, nếu như "Time For The Moon Night" có thành tích khá ổn thì "Sunny Summer", "Apple" hay "MAGO" lại vô cùng lẹt đẹt. BLACK PINKlà girlgroup được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, chất lượng âm nhạc ấn tượng. Dù vậy, nhóm vẫn chưa thực sự linh hoạt trong khâu biến đổi concept.

Nhóm nhạc có hình ảnh độc đáo nhất trong các girlgroup hiện nay là Red Velvet. Nhưng các cô gái nhung đỏ có một điểm trừ lớn đó là âm nhạc còn mang tính thử nghiệm cao, chưa gần gũi với công chúng.