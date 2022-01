Thục phi Văn Tú - Người phụ nữ "dám" đệ đơn ly hôn hoàng đế Phổ Nghi

Trailer phim "The Last Emperor" (Video: Gabriele Martino).

Văn Tú mua một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, Trung Quốc để sống ẩn dật. Bà không còn sử dụng tên Văn Tú nữa mà quay lại với tên Phó Ngọc Phương như ngày còn đi học. Do từng được đào tạo bài bản về hội họa và tiếng Trung khi còn ở trong hoàng tộc, Văn Tú quyết định trở thành giáo viên dạy ở một trường tư ở Bắc Kinh. Tuy nhiên với thân phận quá đặc biệt, mong muốn sống cuộc sống bình thường của Phó Ngọc Phương cũng khó thành hiện thực. Phóng viên thường xuyên kéo tới ngôi trường mà bà giảng dạy và bà phải bỏ nghề giáo viên vào năm 1933. Cuộc sống sau đó của cựu thục phi vô cùng khó khăn. Bà phải bán thuốc lá ngoài đường để kiếm sống.

Sau năm 1945, Văn Tú trở thành nhân viên soát chính tả của nhật báo Hoa Bắc và được giới thiệu với Lưu Chấn Đông - thiếu tá trong quân đội Quốc dân đảng. Cặp đôi kết hôn vào năm 1947 tại Bắc Kinh. Tới năm 1949, nội chiến kết thúc, chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp quản Bắc Kinh, Lưu Chấn Đông do từng làm việc cho Quốc dân đảng nên bị giao về cho địa phương giám sát quản chế. Sau thời gian bị quản chế, Lưu Chấn Đông trở thành công nhân vệ sinh. Ông và vợ Văn Tú có cuộc sống nghèo khó trong một ngôi nhà chỉ rộng chừng 10 m2.

Năm 1953, Văn Tú qua đời do nhồi máu cơ tim khi chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 44. Bà qua đời lúc 10 giờ đêm và chỉ có chồng ở bên cạnh. Năm 2004, hậu duệ của nhà Thanh đã truy tặng di cảo cho hoàng đế Phổ Nghi và các phi tần của ông. Tuy nhiên, Văn Tú không nhận được một phong hiệu nào do đã bị phế làm thường dân sau khi ly hôn hoàng đế Phổ Nghi.

Văn Tú qua đời khi còn khá trẻ và không có con cái. Bà có cuộc sống lận đận, truân chuyên nhưng so với những người phụ nữ cùng thời, Văn Tú can đảm hơn nhiều. Bà dám đấu tranh chống lại vận mệnh của chính mình để được sống cuộc đời tự do và theo đuổi những ước muốn của bản thân.