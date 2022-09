Thực phẩm người bị gout nên tránh có nhiều tên quen thuộc

Gout là bệnh rất thường gặp ở nam giới tuổi từ 40 trở lên. Bệnh gây viêm các khớp nhỡ nhỏ, khởi phát thường đột ngột, sưng, đau và viêm các khớp.

"Gần một nửa người bệnh gout bắt đầu đau từ ngón chân cái, tiếp đến là ngón tay, cổ tay, đầu gối và gót chân" - TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho hay.

Theo TS Hưng, các cơn gout thường xảy ra vào ban đêm, sau các bữa ăn giàu đạm và kéo dài 3-10 ngày. 3 nguyên nhân thường gặp được chỉ ra gây nên tình trạng này do: Do tăng sản xuất acid uric nội sinh; Do giảm đào thải acid uric ở thận; Ăn quá nhiều thực phẩm nhiều purin như các loại thịt đỏ và thủy hải sản.

Tại sao nam giới bị bệnh gout nhiều hơn?

TS Đoàn Huy Cường- Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 108 – cho hay các nghiên cứu đều cho thấy nhân purin trong thực phẩm ăn vào là nguyên nhân hàng đầu gây tăng acid uric. Các purin thực phẩm khác nhau gây tăng acid uric khác nhau.