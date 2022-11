Thực phẩm nên cho vào salad để ăn ngon miệng mà không lo tăng cân

Các loại thịt xông khói thường được chế biến cùng bột đậu nành, dầu hướng dương và làm cho cơ thể dung nạp khoảng180mg natri và 30 calo với một lượng nhỏ. Thịt xông khói không thêm bất cứ dinh dưỡng nào vào món salad mà chỉ làm tăng thêm lượng muối thừa khiến bạn cảm thấy khát và đầy bụng.

Moore khuyến cáo thay vì thịt xông khói thì dùng 1 đến 2 muỗng canh các loại hạt hun khói không ướp muối vào món salad, để có hương vị hấp dẫn mà vẫn có một lượng chất béo khỏe mạnh.

Để có món salad vừa ngon vừa không gây tăng cân, hãy thêm những thực phẩm sau:

1. Quả bơ

Bơ có nhiều vitamin và khoáng chất bao gồm folate, vitamin E, đồng và magiê. Chúng cũng là một nguồn chất xơ tuyệt vời, cung cấp 14 gram mỗi khẩu phần - bằng khoảng một nửa giá trị hàng ngày được khuyến nghị.

Vì lý do này, các chuyên gia giải thích rằng bơ có thể chứng minh là có lợi cho sức khỏe đường ruột, vì ăn nhiều chất xơ có thể hỗ trợ tăng lượng vi khuẩn lành mạnh trong đường tiêu hóa của bạn. Hơn nữa, kết hợp nhiều bơ hơn trong chế độ ăn uống của bạn có thể hỗ trợ bạn trong nỗ lực giảm cân vì chúng giúp bạn no lâu hơn do lượng chất xơ và chất béo lành mạnh cao.

2. Dưa chuột