Thực phẩm lên men và chất xơ có thể làm giảm stress

Thế nhưng, ít ai biết được rằng, ăn uống cũng là một cách làm giảm căng thẳng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Ireland cho biết, ăn nhiều thực phẩm lên men và chất xơ hàng ngày trong bốn tuần có tác động đáng kể trong việc giảm mức độ căng thẳng.



Hơn 10 năm qua, ngày càng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chế độ ăn uống có thể có tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần của chúng ta . Trên thực tế, một chế độ ăn uống lành mạnh thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh về tâm thần.



Một lời giải thích cho mối liên hệ này có thể là do mối quan hệ giữa não bộ và hệ vi sinh vật của chúng ta (hàng nghìn tỷ vi khuẩn sống trong ruột của chúng ta). Được gọi là trục não-ruột , điều này cho phép não và ruột liên lạc liên tục với nhau, cho phép các chức năng cơ thể cần thiết như tiêu hóa và thèm ăn diễn ra. Điều đó cũng có nghĩa là các trung tâm cảm xúc và nhận thức trong não của chúng ta được kết nối chặt chẽ với ruột của chúng ta.



Mặc dù nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, căng thẳng và hành vi cũng có liên quan đến hệ vi sinh vật của chúng ta , nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ liệu việc thay đổi chế độ ăn uống (và do đó hệ vi sinh vật của chúng ta) có thể có tác động rõ rệt đến mức độ căng thẳng hay không.



Để kiểm tra điều này, các nhà khoa học Ireland đã tuyển chọn 45 người khỏe mạnh với chế độ ăn tương đối ít chất xơ, từ 18–59 tuổi. Hơn một nửa là phụ nữ. Những người tham gia được chia thành hai nhóm và được chỉ định ngẫu nhiên một chế độ ăn kiêng để tuân theo trong thời gian bốn tuần của nghiên cứu.



Khoảng một nửa số người được chỉ định một chế độ ăn kiêng do bác sĩ Kirsten Berding thiết kế, chế độ ăn này sẽ làm tăng lượng vi sinh vật và thực phẩm lên men mà họ ăn. Đây được gọi là một chế độ ăn kiêng "tâm lý sinh học", vì nó bao gồm các loại thực phẩm có liên quan đến sức khỏe tâm thần tốt hơn.



Nhóm này đã được học với chuyên gia dinh dưỡng khi bắt đầu nghiên cứu. Họ được cho biết nên nhắm đến việc bao gồm 6–8 phần trái cây và rau quả có nhiều chất xơ prebiotic (chẳng hạn như hành tây, tỏi tây, bắp cải, táo, chuối và yến mạch), 5–8 phần ngũ cốc mỗi ngày và 3–4 khẩu phần đậu mỗi tuần. Họ cũng được yêu cầu chế độ ăn bao gồm 2-3 phần thực phẩm lên men hàng ngày (chẳng hạn như dưa cải bắp, kefir và kombucha). Những người tham gia vào chế độ ăn kiểm soát chỉ nhận được lời khuyên chung về chế độ ăn uống, dựa trên tháp thực phẩm ăn uống lành mạnh .



Điều thú vị là, những người theo chế độ ăn uống này cho biết họ cảm thấy ít căng thẳng hơn so với những người theo chế độ ăn kiểm soát.



Chất lượng giấc ngủ được cải thiện ở cả hai nhóm - mặc dù những người theo chế độ ăn uống thực dưỡng cho biết giấc ngủ được cải thiện nhiều hơn.



Kết quả nghiên cứu này cho thấy chế độ ăn kiêng cụ thể có thể được sử dụng để giảm mức độ căng thẳng. Chế độ ăn này cũng có thể giúp bảo vệ sức khỏe tâm thần về lâu dài vì nó nhắm vào các vi khuẩn trong ruột.



Mặc dù còn nhiều điều phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng ghiên cứu mới này đã cung cấp bằng chứng thú vị về một cách hiệu quả để giảm căng thẳng có thể thông qua chế độ ăn uống.



Sẽ rất thú vị nếu biết những kết quả này cũng có thể được nhân rộng ở những người bị rối loạn liên quan đến căng thẳng, chẳng hạn như lo lắng và trầm cảm. Nó cũng bổ sung thêm bằng chứng cho lĩnh vực nghiên cứu này, cho thấy bằng chứng về mối liên quan giữa chế độ ăn uống, hệ vi sinh vật và sức khỏe tâm thần của chúng ta.



Vì vậy, khi bạn cảm thấy rất căng thẳng, bạn nên muốn suy nghĩ kỹ hơn về những gì bạn định ăn cho bữa trưa hoặc bữa tối. Bổ sung nhiều chất xơ và thực phẩm lên men trong vài tuần có thể giúp bạn bớt căng thẳng hơn.