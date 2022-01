Thực phẩm giúp "giải cứu" gan nhiễm mỡ

Theo bác sĩ Bệnh viện K, gan nhiễm mỡ có nghĩa là tích tụ chất béo trong tế bào gan. Thông thường vẫn có chất béo tồn tại trong gan, nhưng khi lượng chất béo chiếm trên 5 đến 10 % của trọng lượng gan, có thể được coi là gan nhiễm mỡ. Sự tích tụ chất béo trong gan làm cho gan dễ bị tổn thương hơn, có thể dẫn đến viêm và suy gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ được chia thành hai nhóm thoái hóa mỡ gan do rượu và thoái hóa mỡ gan không do rượu. Với nhóm không do rượu thì chủ yếu do rối loạn chuyển hóa, một phần nhỏ do virus. Với nhóm bệnh nguyên nhân do rượu bia thì giải pháp quan trọng là phải dừng uống rượu, bia nếu không bệnh càng thêm nặng, có thể dẫn đến xơ gan.

Với trường hợp nguyên nhân do rối loạn chuyển hóa - thừa năng lượng thì cần thay đổi lối sống. Dưới đây là một số thực phẩm làm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Nghệ