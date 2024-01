Thực phẩm giúp cơ thể chống chọi giá rét mỗi ngày

Miền Bắc rét đỉnh điểm, dự báo kéo dài trong nhiều ngày

Hôm nay (23.1), miền Bắc rét nhất trong đợt không khí lạnh mạnh đang bao trùm, nhiệt độ lúc 6h cùng ngày ở các trạm đo phổ biến dưới 10 độ C, Mẫu Sơn -0,9 độ C.

Trong đó, dao động 8-8,9 độ C tại các trạm đo Tam Đường (Lai Châu), Sơn La, Phù Liễn (Hải Phòng), Bắc Giang và Sơn Động (Bắc Giang), Cúc Phương (Ninh Bình), Bắc Kạn, Hà Đông (Hà Nội) 9,9 độ C.

Nhiều nơi xuống ngưỡng thấp gồm Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,9 độ C.Dự báo hôm nay miền Bắc rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh mạnh này, nhiệt độ tiếp tục ở ngưỡng rét hại.