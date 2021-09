Thực phẩm giàu vitamin B12 cho người bệnh đái tháo đường

Các sản phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai là nguồn cung cấp protein và vitamin B12 dồi dào. Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường cần chú ý chọn các sản phẩm từ sữa ít/không béo, không thêm đường. Điều này sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, ngăn ngừa và kiểm soát nhiều biến chứng đái tháo đường trên tim, hệ thần kinh.

Ngũ cốc nguyên hạt, các loại rau quả chứa nhiều viatmin B12 như súp lơ, bông cải, kiwi… nên thường xuyên có trong thực đơn của người bệnh đái tháo đường. Đây vừa là nguồn cung cấp chất xơ lại góp phần bổ sung vitamin B12 cho cơ thể.

Mức độ khuyến nghị của viamin B12 thay đổi theo độ tuổi. Hầu hết thanh thiếu niên và người lớn cần 2,4 microgam (mcg) mỗi ngày. Trẻ em cần từ 0,4 đến 1,8 mcg mỗi ngày, tùy thuộc vào độ tuổi.

