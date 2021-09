Thực phẩm gây ung thư, hiểu thế nào cho đúng?

Ung thư là căn bệnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như do gen di truyền, do tiếp xúc lâu dài với hóa chất độc hại, chất phóng xạ, do một số nguyên nhân liên quan đến lối sống (uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, căng thẳng và mất ngủ kéo dài…).

Bên cạnh đó, nguyên nhân gây ung thư còn liên quan đến chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống, sử dụng thực phẩm. Ví dụ như một số loại nấm mốc trong gạo, thực phẩm khô lên mốc, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến ung thư gan.