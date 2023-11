Thực phẩm đông lạnh có thể bảo quản trong bao lâu?

Thịt, cá, rau, trái cây... đều có thể được đông lạnh để dùng lâu dài. Thế nhưng, thực phẩm đông lạnh không phải để đươc vô thời hạn như nhiều người nghĩ. Mỗi loại thực phẩm có thời hạn bảo quản trong tủ lạnh riêng, nếu để quá lâu sẽ giảm hương vị và giá trị dinh dưỡng, thậm chí nếu nếu bảo quản không đúng cách sẽ trở nên kém an toàn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Do đó từng món đồ đông lạnh có thể bảo quản trong bao lâu là điều mà mọi người đều phải lưu ý.

Đồ đông lạnh có thể bảo quản trong bao lâu?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết trên Vnexpress: “Nếu để trong tủ lạnh quá lâu, thực phẩm sẽ sinh độc tố, gây hại sức khỏe.Thực tế, bất kỳ thực phẩm nào bảo quản trong tủ lạnh cũng sẽ để được lâu hơn rất nhiều so với để bên ngoài, nhưng đừng vì thế mà lạm dụng, bảo quản thời gian vô hạn”.



Đồ đông lạnh có thể bảo quản trong bao lâu? Câu trả lời chính xác tùy thuộc vào từng loại thực phẩm. (Ảnh: Delish)

Do cấu trúc tế bào và thành phần hóa học khác nhau nên thời gian trữ đông của các loại thực phẩm cũng không giống nhau. Chẳng hạn như ở nhiệt độ âm 17 độ C, thời gian an toàn để trữ đông thịt bò dao động từ 3 đến 4 tháng, thịt lợn từ 3 đến 6 tháng, thịt gà khoảng 12 tháng. Chưa tài liệu nào cho rằng thời gian bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ âm 17 độ C có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm.

“Bất kể loại thực phẩm nào để trong tủ lạnh quá lâu thì thành phần cũng bị biến đổi. Thực phẩm không có dấu hiệu ôi thiu nhưng khi chế biến không thể thơm ngon như lúc tươi sống. Tốt nhất là bạn cố gắng ăn hết sớm, không nên để quá lâu”, TS Thịnh khuyên.

Dưới đây là thời gian bảo quản lý tưởng để duy trì chất lượng và độ tươi của một số loại thực phẩm ở nhiệt độ -17°C, theo lời khuyên của bác sỹ Tạ Tùng Duy, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam:

Rau củ