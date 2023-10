Thực phẩm đóng hộp để được bao lâu?

Do không dễ hỏng, thực phẩm được những người bận rộn chọn làm giải pháp tình thế trong những lần cần chuẩn bị bữa ăn trong thời gian ngắn nhất. Nó rất tiện lợi để bạn mang theo khi đi picnic hay đi xa, và càng phù hợp trong các tình huống khẩn cấp như mưa bão, lũ lụt, mất điện...

Đóng hộp là cách tuyệt vời để kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, nhưng cụ thể từng loại đồ hộp để được bao lâu lại là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Đồ hộp để được bao lâu?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp sẽ tồn tại vô thời hạn chừng nào chúng còn được giữ ở tình trạng tốt nhất (nghĩa là không bị rỉ sét, không có vết lõm lớn, méo móp hoặc phình lên).

Chuyên gia Mitzi Baum, giảng viên về an toàn thực phẩm của Đại học Bang Michigan, Mỹ, giải thích, có nhiều thông số in trên hộp thực phẩm, bao gồm ngày sản xuất, thông tin cơ sở sản xuất, mã lô cũng như hạn sử dụng và hạn bán. Tuy nhiên, hạn sử dụng và hạn bán thường đề cập đến khoảng thời gian mà sản phẩm duy trì chất lượng tốt nhất, hương vị tươi ngon nhất chứ không phải thời giạn chúng đủ an toàn để ăn.