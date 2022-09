Thực phẩm có thể làm co thắt tử cung khi mang thai, loại rau thứ 4 không ai nghĩ đến

Khi mang thai, không chỉ mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống mà những người thân trong gia đình cũng cần lưu ý. Một số loại rau có thể gây co thắt tử cung. Nếu thai nhi không phát triển tốt, tử cung co bóp sẽ gây sinh non và ảnh hưởng không tốt với mẹ bầu và thai nhi.

Tỏi tây

Tỏi tây là một trong những nguyên liệu thường được sử dụng để chế biến món ăn. Tỏi tây chứa nhiều vitamin và chất xơ thô có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và chữa táo bón thần kỳ. Nó cũng có tác dụng chống mồ hôi và làm se, tăng sinh lực cho dạ dày. Ăn tỏi tây thường xuyên sẽ tăng cảm giác thèm ăn và tăng cường chức năng tiêu hóa. Tỏi tây tuy tốt nhưng lại là thực phẩm có tính nóng. Ăn tỏi tây quá nhiều có thể khiến bà bầu nổi cáu, thậm chí có thể gây co bóp tử cung, dễ dẫn đến sảy thai.

Mướp đắng