Thực phẩm chế biến sẵn có liên quan đến tử vong sớm

Thực phẩm siêu chế biến (UPF), hay còn gọi là thực phẩm chế biến sẵn, đã dần thay thế các loại thực phẩm và bữa ăn truyền thống được làm từ các nguyên liệu tươi sống và chế biến tối thiểu ở nhiều quốc gia.



Trưởng nhóm điều tra Eduardo AF Nilson, Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học thuộc Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe, Đại học São Paulo, và Quỹ Oswaldo Cruz, Brazil, giải thích: “Các nghiên cứu mô hình trước đây đã ước tính gánh nặng kinh tế và sức khỏe của các thành phần quan trọng, chẳng hạn như natri, đường và chất béo chuyển hóa. Biết được những ca tử vong do tiêu thụ những thực phẩm này và những thay đổi trong chế độ ăn uống có thể ngăn ngừa bệnh tật và tử vong sớm. "



Tiến sĩ Nilson và các đồng nghiệp của ông đã lập mô hình dữ liệu từ các cuộc khảo sát chế độ ăn uống đại diện trên toàn quốc để ước tính lượng UPF hấp thụ ban đầu theo giới tính và nhóm tuổi, sử dụng dữ liệu từ năm 2019.



Ở tất cả các nhóm tuổi và tầng lớp giới tính, mức tiêu thụ UPF dao động từ 13% đến 21% tổng lượng thức ăn ở Brazil trong thời gian được nghiên cứu. Tổng cộng có 541.260 người lớn từ 30 đến 69 tuổi chết sớm vào năm 2019, trong đó 261.061 người do các bệnh không lây nhiễm, có thể phòng ngừa được.



Mô hình cho thấy khoảng 57.000 ca tử vong trong năm đó có thể là do tiêu thụ UPF, tương ứng với 10,5% tổng số ca tử vong sớm và 21,8% tổng số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm có thể phòng ngừa được ở người lớn từ 30 đến 69.



Các nhà điều tra cho rằng, các quốc gia có thu nhập cao như Mỹ, Canada, Anh và Úc, nơi UPF chiếm hơn một nửa tổng lượng calo, ước tính sẽ còn cao hơn.



Tiến sĩ Nilson cho biết, giảm tiêu thụ UPF từ 10% đến 50% có thể ngăn ngừa khoảng 5.900 đến 29.300 ca tử vong sớm ở Brazil mỗi năm.



Tiến sĩ Nilson nói: “Tiêu thụ UPF có liên quan đến nhiều hậu quả của bệnh tật, chẳng hạn như béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường, một số bệnh ung thư và các bệnh khác. Ngay cả khi giảm tiêu thụ UPF xuống mức của một thập kỷ trước đây sẽ làm giảm 21% tử vong sớm liên quan . Các chính sách không khuyến khích tiêu thụ UPF là rất cần thiết."



Ví dụ về UPF bao gồm: súp đóng gói sẵn, nước sốt, bánh pizza đông lạnh, đồ ăn sẵn, xúc xích, nước ngọt, kem và bánh quy, bánh ngọt, kẹo.