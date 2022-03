Thực hư vụ thiếu nữ nhảy lầu vì bị ép tiếp khách trong quán karaoke

Qua công tác điều tra, xác minh, Công an TP Dĩ An xác định, chị K. có liên hệ tìm việc làm qua mạng và thỏa thuận với một người giới thiệu việc làm sẽ trả cho người giới thiệu này 6 triệu đồng nếu tìm được chỗ làm.

Sau khi làm việc được 2 ngày thì K. không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn.

Vị trí chị K. ngã xuống dưới, bị thương nặng (Ảnh: A.X).

Khoảng 8h sáng 5/3, K. trốn từ lối thoát hiểm trên lầu 3 của quán và bị trượt chân ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống, được đưa vào Bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu.

Công an TP Dĩ An khẳng định, K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa gì về việc trả tiền. Việc chị K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.