Thực hư Trấn Thành khóc sướt mướt tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi

Đại diện truyền thông của Diệu Nhi cũng lên tiếng nói rõ: "Anh Trấn Thành không khóc trong tiệc Pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú. Khoảnh khắc mọi người đang truyền tay cụ thể là sau khi bất ngờ được mời làm MC từ phía chủ nhà, thái độ gương mặt đó của anh Thành là: Ủa alo, nữa hả?".



Khoảnh khắc đó với một góc quay khác cho thấy Trấn Thành không hề khóc.