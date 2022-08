Thực hư tin RM (BTS) dẫn đầu bình chọn 'Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2022'

Gần đây, trên mạng xã hội Twitter và một số trang tin như Marca, The Daily Star lan truyền thông tin tạp chí TC Candler đã tổ chức bình chọn The Most Handsome Man of 2022 (Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2022). Thông qua việc bỏ phiếu của người dùng toàn cầu thông qua các kênh chính thức, TC Candler được cho là đã công bố diễn biến kết quả của cuộc bình chọn.

Cũng theo thông tin trên, Kim Nam Joon (tên thật của RM - thành viên nhóm BTS) đang là cái tên dẫn đầu trong cuộc bình chọn năm nay, vượt qua nam diễn viên Hollywood Henry Cavill. Tuy nhiên, tối ngày 23/8, Twitter chính thức của TC Candler đăng thông báo cho biết đây là thông tin không chính xác.



Henry Cavill từng đốn tim khán giả khi nhập vai Superman của vũ trụ phim DC, là cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng nhan sắc.