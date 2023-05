Thực hư tin đồn Jennie bắt tay The Weeknd hát nhạc phim 'The Idol'

ennie sau đó đã đăng lại Story này của DAZED Korea, gắn thẻ tài khoản quảng bá của The Idol và Instagram The Weeknd. Chị em DJ nhà Khadra cũng chia sẻ lại các clip về bài hát trên Instagram, đính kèm tên của Jennie và The Weeknd, cũng như tài khoản quảng bá cho phim The Idol.



Jennie chia sẻ lại clip chứa bài hát mới từ DAZED Korea.

The Idol dự kiến khởi chiếu vào ngày 4/6 trên HBO. Bộ phim do The Weeknd đồng sản xuất. Phim theo chân ca sĩ nhạc Pop đầy tham vọng Jocelyn (Lily-Rose Depp thủ vai) rơi vào mối quan hệ phức tạp với Tedros (The Weeknd) - một người đầy tai tiếng và là thủ lĩnh của giáo phái bí ẩn.