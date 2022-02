Thực hư tin Diễm My đã được giải cứu khỏi Tịnh Thất Bồng Lai

Cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai

Hiện Công an tỉnh Long An đang xác minh các nguồn tin tố giác liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, đồng thời củng cố các chứng cứ để điều tra.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin đã tìm thấy cô gái V.T. Diễm My (23 tuổi, ngụ TPHCM). Tuy nhiên, một nguồn tin thuộc cơ quan chức năng khẳng định: "Hiện vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương lân cận để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm cũng đã thông tin với gia đình Diễm My. Những thông tin trên mạng về việc tìm thấy Diễm My là sai sự thật".

Cô gái Diễm My mất tích bí ẩn hơn 2 năm qua.

Trước đó, trong quá trình điều tra, ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai đều cho hay "Không biết Diễm My đang ở đâu".



Cơ quan điều tra cũng không tìm thấy mật thất hay hầm bí mật ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Việc Diễm My mất tích bí ẩn hiện đang khẩn trương tìm kiếm.



Về phía gia đình Diễm My cũng từng khẳng định với Tuổi Trẻ, đến nay vẫn chưa có thông tin về cô gái sinh năm 1999. Gia đình thường xuyên chia nhau đi tìm Diễm My, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mong sớm đưa cô gái 23 tuổi về nhà.